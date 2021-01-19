Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamasından bugünkü mesaisini paylaştı
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamasından bugünkü mesaisini paylaştı

19.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:39
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamasından bugünkü mesaisini paylaştı

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP kanallarından bugünkü mesaisini paylaştı.

"Günaydın kıymetli kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün salgın sebebiyle alınan önlemlere riayet ederek gerçekleştirdiğimiz il kongrelerimize, Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük ile devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 13.30'da bu illerimize İstanbul'dan bir canlı bağlantı gerçekleştireceğim. Akşam üstü 17.30'da Darüşşafaka Yönetim Kuruluyla bir araya gelerek inşallah bugünkü resmi programlarımızı tamamlayacağız."

Erdoğan, mesajını "Sizi en kalbi duygularımla selamlıyor, bereketli, huzurlu ve sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum." temennisiyle tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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