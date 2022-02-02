Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti - Haberler
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Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul ettiği belirtildi.

Beştepe'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Politika

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