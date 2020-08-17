Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, bugün bir gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışında paraları olduğuna dair sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

17.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, bugün bir gazetede yer alan ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerine iftirada bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

Özel, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir gazetede sayın Cumhurbaşkanımıza ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırmış sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir. Buna benzer daha önceki asılsız iddiaları bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir. Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemeler tarafından milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmemiştir. "

"YİNE İDDİASINI İSPAT EDEMEYECEKTİR"

Bugün de 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı: "Biz bir kere daha bu yalan ve iftiraları için haksız fiili tarihi olan 17/08/2020 tarihinde yani bugün mahkemeye gidip Müvekkil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz. Şuna eminiz ki daha önce de ispat edemediği gibi yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyecektir. Lakin çamur at izi kalsın taktiğine de devam edecektir. Bu bağlamda gerekli suç duyurusu başvurularını ilgili mercilere de yapmış bulunuyoruz.

"CUMHURBAŞKANI'NIN VE AİLE BİREYLERİNİN YURT DIŞINDA PARALARI YOKTUR"

Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireylerinin yurt dışında herhangi bir parası bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde kendisine inanan bir kesimi yine bu yalan ve iftiraları ile yanıltarak siyasetine devam etmektedir. Bu bağlamda kamuoyuna açık yüreklilikle Kılıçdaroğlu'nun yalancı ve müfteri olduğunu bir kere daha açık açık söylüyoruz, hukuk önünde de tüm haklarımızı hızlı ve eksiksiz bir şekilde kullandık kullanmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası açtı

Kaynak: AA

Manşet

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