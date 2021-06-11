Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında bu akşam İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlı ekibe destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında bu akşam İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlı ekibe destek verdi. Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülseli Kenarlı