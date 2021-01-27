Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz"

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz"