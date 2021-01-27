Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz"
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz"

27.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:44
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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