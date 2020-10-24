Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır"

24.10.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.10.2020 15:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır"

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projeleri ile 9 bin konutu Kayseri'ye kazandırıyoruz. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğu 647 kilometreye çıktı. Yapımı devam eden yol projelerinin bir bölümü daha önümüzdeki günlerde hizmete açılıyor. Yerköy-Kayseri hızlı tren projesi inşallah en kısa sürede yatırım programına alınacak" diyerek yapılan yatırımları şu şekilde açıkladı:

"Boğaz Köprü Lojistik merkezinin birinci etabı tamamlandı. İkinci etap için ihale hazırlıkları devam ediyor.

Kayseri'de 18 yıl önce hızlı internet kullanıcısı yokken 1 milyon 174 bin hızlı internet kullanıcısı var. Kayseri'ye 9 baraj ve 4 gölet inşa ettik. Şehrimizin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı'nın her safhasıyla yakından ilgilendik. Yamula Denizi'ni getirdik.

Pınarbaşı ve Sarız'daki barajların yapımı sürüyor. 500 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Çiftçilere 2 milyar lira tutarında destek verdik.

Bu güne kadar 13 ilçemize doğalgaz arzı sağladık. Görüldüğü gibi özetin özeti olarak ifade ettiğimizde dahi hizmetlerimiz saymakla bitmiyor. İnşallah sizlerle birlikte ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Yeter ki birliğimize beraberliğimize sahip çıkalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Davamıza, partimize ülkemize sahip çıkalım. Ne kadar samimi ne kadar geniş ufuklu çalışırsak şehrimize ve ülkemize faydalı oluruz.

İl kongremizin ardından yeni bir gönül seferberliği ile üye sayımızı arttıracak ve AK Parti bayrağını daha da yükseğe çıkaracağız. AK Parti Türkiye'nin 81 ilinde ne kadar güçlü olursa, ülke olarak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin ve Cumhur ittifakının kaderi adeta bütünleşmiştir. Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz güçlü durdukça Türkiye de güçlü duracaktır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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