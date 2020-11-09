Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Bayrak Günü"mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın "Bayrak Günü"mesajı

09.11.2020 20:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "9 Kasım Devlet Bayrak Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "9 Kasım Devlet Bayrak Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın "Bayrak Günü" vesilesiyle mesaj yayımladığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Uluslararası alanda 'iki devlet tek millet' olarak hareket ettiğimiz can Azerbaycan'ın '9 Kasım Devlet Bayrak Günü7nü ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Merhum şair Bahtiyar Vahapzade, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliği 'aynı ananın iki oğlu7 olarak tanımlıyor. İki kardeş ülke olarak attığımız adımlarla sadece sözde değil, siyasetten diplomasiye, enerjiden savunmaya kadar her alanda özde kardeş olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Azerbaycan'ın Birlemiş Milletler ve AGİT kararlarına rağmen yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki topraklarını özgürleştirme mücadelesini tüm kalbimiz ve imkanlarımızla destekliyoruz. Dün, kadim Türk şehri Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla mutlak zafere olan inancımız ve umudumuz daha da artmıştır. Arzumuz ve temennimiz, kahraman Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'ın daha fazla kan dökülmeden işgal ettiği toprakları gerçek sahiplerine teslim etmesidir. Türkiye, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında Azerbaycan Türklerinin 'Bayrak Günü'nü kutluyor; vatan, bayrak, ezan ve istiklal uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aylin Dal

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