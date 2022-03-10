Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Derya Yetim - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Ukrayna savaşına ilişkin görüştü.