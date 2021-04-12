Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, belediye başkanları ile görüştü
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, belediye başkanları ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, belediye başkanları ile görüştü

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Zonguldak'a gelerek Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Zonguldak'a gelerek Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ı ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için Zonguldak'a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, ilk olarak Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Merkezdeki ziyaretlerinin ardından Kdz. Ereğli ilçesine geçen Oruç, Gülüç Beldesinde Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş'ın belediye binası önünde çiçek takdim ettiği Saadet Oruç'un ziyaretinde Ormanlı Belediye Başkanı Orman Başol ve AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Fatih Çakır da eşlik etti. Görüşmede Ereğli ve beldeleri ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, belediye başkanları ile görüştü
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, belediye başkanları ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:51:32. #1.14#
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