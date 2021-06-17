Son dakika haberleri: Çocukların gözünden madencilik ve kömür
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Son dakika haberleri: Çocukların gözünden madencilik ve kömür

İhlas Haber Ajansı / Güven Şahin - Haberler | Yerel

Son dakika haberi... - Çocukların gözünden madencilik ve kömür Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında Çan'da ilkokullar arasında madencilik ve kömür konulu ödüllü resim yarışması tertip etti.

- Çocukların gözünden madencilik ve kömür

ÇANAKKALE - Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında Çan'da ilkokullar arasında madencilik ve kömür konulu ödüllü resim yarışması tertip etti.

Linyit İşletmesi Müdürlüğünce sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasına Çan'da bulunan ilkokullardan 143 öğrenci katıldı. Jüri tarafından değerlendirilen resimler arasından 10 resim dereceye girdi, 95 resim ise sergilendi. Resimleri dereceye giren öğrencilerin ödülleri Çan Linyit İşletmeleri bahçesinde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

İşletme Müdürü Fatih Sarıca, "İnsana ve çevreye saygılı ve faydalı bir şekilde madencilik yapmaya çalışıyoruz. Biz bunları yaparken çocuklarımız bunu nasıl görüyor, bize nasıl bakıyorlar görelim istedik. Bu pandemi döneminde bir nebze olsun öğrencilerimize katkı sağlamak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan ise, "Bu projeyi değerli buluyorum. Kamuoyunda maalesef madenciliğin tüm dallarında oluşmuş olan olumsuz algıların düzeltilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın zihinlerinde bu aşamada atılacak güzel tohumlar inşallah ülkemizin geleceğinde madenciliğin çok daha ileride olmasına katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Bu projenin çok faydalı olacağına inanıyorum" diyerek yarışmada birinci olan öğrencinin ödülünü verdi.

Son dakika haberleri: Çocukların gözünden madencilik ve kömür
Son dakika haberleri: Çocukların gözünden madencilik ve kömür
Son dakika haberleri: Çocukların gözünden madencilik ve kömür
Son dakika haberleri: Çocukların gözünden madencilik ve kömür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güven Şahin

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