Son dakika haberleri: Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı çocuklarla top oynadı
23.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:10
Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, çocuklarla top oynadı.
Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, çocuklarla top oynadı.
Kaymakam Büyüknalçacı, Kaymakamlık binası önünde çocukların top oynadığını fark etti.
Çocuklarla bir araya gelen Büyüknalçacı onlarla top oynadı.
Kaymakam ile çocukların top oynaması güzel görüntü oluşturdu.
Büyüknalçacı, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin fotoğrafı "Mevzu çocuklarım olursa." ifadesi ile paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin