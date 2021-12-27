Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş'ın cenaze törenine katıldı
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika
Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tanıtma Vakfı Başkanı Kemal Baytaş için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kocatepe Camisi'ndeki törene, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bazı CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
Baytaş'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.