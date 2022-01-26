Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen'in cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ekzen, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bazı CHP yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.