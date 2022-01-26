Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen'in cenaze törenine katıldı - Haberler
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Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen'in cenaze törenine katıldı

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen'in cenaze törenine katıldı

Son dakika habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ekzen, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bazı CHP yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı.

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen'in cenaze törenine katıldı

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen'in cenaze törenine katıldı

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen'in cenaze törenine katıldı

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iktisatçı Nazif Ekzen'in cenaze törenine katıldı

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Nazif Ekzen, Cenaze, Güncel, Haber

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