Son dakika... "Change tır" operasyonunda 9 tutuklama
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Son dakika... "Change tır" operasyonunda 9 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: "Change tır" operasyonunda 9 tutuklama Adana merkezli 12 ilde düzenlenen 'Change tır' operasyonda adliyeye sevk edilen 37 kişiden 9'u tutuklandı Adana merkezli 12 ilde düzenlenen change tır operasyonunda adliyeye sevk edilen 37 kişiden 9'u tutuklandı.

"Change tır" operasyonunda 9 tutuklama

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen 'Change tır' operasyonda adliyeye sevk edilen 37 kişiden 9'u tutuklandı

ADANA - Adana merkezli 12 ilde düzenlenen change tır operasyonunda adliyeye sevk edilen 37 kişiden 9'u tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, rehinli, çalıntı, yakalamalı, hacizli tırları change yaparak 'suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen bir şebeke deşifre etti. Şüphelilerin tespiti için 6 ay önce teknik ve fiziki takibe başlayan polis, 42 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1'i kadın 37 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda tırda ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 15 şase, 2 araç beyin okuma cihazı, 10 tır beyni, 1 ruhsatsız tabanca, 155 fişek, çok sayıda poliçe, vekaletname ve dijital malzeme ele geçirildi.

Öte yandan şebeke lideri S.K.'nın izini bulan ekipler, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanarak Adana'ya getirildi.

37 kişi adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında şebeke lideri S.K.'nın da olduğu 9 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken 21 kişi adli kontrol şartıyla,7 kişi de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika... 'Change tır' operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika... 'Change tır' operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika... 'Change tır' operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika... 'Change tır' operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika... 'Change tır' operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika... 'Change tır' operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika... 'Change tır' operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika... 'Change tır' operasyonunda 9 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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