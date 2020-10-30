Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata...

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata alındı.