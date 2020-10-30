Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata...
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Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata...

30.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:18
Son dakika haberleri | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Kan ihtiyacı söz konusu değil. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata alındı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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