Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun restore ediyoruz. Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun restore ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun restore ediyoruz. Burada yaklaşık 250 metrelik surumuz yıkılmış durumda. Bu surun da inşasını yeniden yapıyoruz."

Kaynak: AA