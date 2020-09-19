Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun restore ediyoruz.
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Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun restore ediyoruz.

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun restore ediyoruz.

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
19.09.2020 16:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:36

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Dağkapı Meydanı'nı tarihe uygun restore ediyoruz. Burada yaklaşık 250 metrelik surumuz yıkılmış durumda. Bu surun da inşasını yeniden yapıyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Hasan Namlı
Hasan Namlı
AA Editörü
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