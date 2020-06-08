Son dakika haberleri | Çevik kuvvet polisi yeni normalleşmeye böyle hazırlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Çevik kuvvet polisi yeni normalleşmeye böyle hazırlandı

Son dakika genel haberine göre Çevik kuvvet polisi yeni normalleşmeye böyle hazırlandı Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, çevik kuvvet polisini yeni normale hazırladıklarını açıkladı.

08.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:49

Çevik kuvvet polisi yeni normalleşmeye böyle hazırlandı

ZONGULDAK - Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, çevik kuvvet polisini yeni normale hazırladıklarını açıkladı.

Drone görüntüsü ile genç polislerin sosyal mesafeli bir şekilde spor yapmasını sosyal medya hesabından paylaşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şunları söyledi:

"Zonguldak polisi, yaza hazırlanıyor, Zonguldak polisi, şarka hazırlanıyor, Zonguldak polisi, yeni normale hazırlanıyor. 'Yerim dar' demeden, bu şehrin imkanlarıyla, bu milletin çocuklarını zinde tutmaya ve her daim göreve hazırlamaya çalışıyoruz. Bu pazar günü bir çok polisimiz, Çevik kuvvetimiz, hep beraber sabah sporunu yaptılar. Sosyal mesafeye uygun, nefeslerimiz ve sağlığımız yerinde; her türlü göreve hazır olduklarını gösterdiler. Bu mücadelede bilim kurulunun her bir insanımıza önerdiği tutum davranış usullerini imkanlar ölçüsünde hayatımıza ikame etmeye çalışıyoruz. Korona ile ulusal mücadelede şehrimizin her bir köşesinde gece gündüz çalışan ve yeni normaller dolayısıyla çalışma konseptini değiştirdiğimiz arkadaşların bu günlere dair bir hatırası olsun istedik."

Son dakika haberleri | Çevik kuvvet polisi yeni normalleşmeye böyle hazırlandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi Haber
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
Çekirge istilası beklerken başka bir bela bizi buldu! 'Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor'
Çekirge istilası beklerken başka bir bela bizi buldu! "Her gün 10 kişi hastaneye gidiyor"
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Emre Belözoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çevik kuvvet polisi yeni normalleşmeye böyle hazırlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 13:50:07. #1.14#
title