Son dakika haberleri | Cesedi Beylerbeyi Sahili'nde bulunan Ahmet Çetin'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Haberler
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Son dakika haberleri | Cesedi Beylerbeyi Sahili'nde bulunan Ahmet Çetin'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Cesedi Beylerbeyi Sahili'nde bulunan Ahmet Çetin'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Cesedi Beylerbeyi sahilinde bulunan Ahmet Çetin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemelerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Cesedi Beylerbeyi sahilinde bulunan Ahmet Çetin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi incelemelerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Küçükçekmece'de 4 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve eşyaları Küçükçekmece Hasanoğlu Deresi'nde bulunan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in cesedi Beylerbeyi Sahili'nde bulundu. Burada yapılan incelemenin ardından ailesi tarafından ceset teşhis edildi. Daha sonra ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan cenaze ailesine teslim edildi. İkitelli Cem Evi'ne götürülüp helallik alınacak 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in cenazesi memleketi olan Tokat Reşadiye'ye Çevreci köyünde defnedilecek.

Ahmet Çetin'in akrabası İbrahim Kahraman, "Arkadaşı Murat Karakeleş ile cumartesi günü eğlenmeye gidiyorlar. Gidiş o gidiş. Bize gelen bilgiler böyle. Dün de Beylerbeyi Sahili'nde cenazenin bulundu. Daha önce de cüzdanı ve elbiselerinin Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin üst taraflarında bulunmuştu. Bugün Cenaze memleketi Tokat Reşadiye Çevreci Kasabası'na defnedeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Cesedi Beylerbeyi Sahili'nde bulunan Ahmet Çetin'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Son dakika haberleri | Cesedi Beylerbeyi Sahili'nde bulunan Ahmet Çetin'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Son dakika haberleri | Cesedi Beylerbeyi Sahili'nde bulunan Ahmet Çetin'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | Cesedi Beylerbeyi Sahili'nde bulunan Ahmet Çetin'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Haberler
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