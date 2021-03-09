Çatıda hareketsiz halde duran çocuk, paniğe neden oldu

Çatıda hareketsiz halde duran çocuk, paniğe neden olduSİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında hareketsiz halde duran S.K.(14) paniğe neden oldu.

Çatıda hareketsiz halde duran çocuk, paniğe neden oldu

SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın çatısında hareketsiz halde duran S.K.(14) paniğe neden oldu. Sağlık ekibinin kontrol ettiği çocukta bir rahatsızlığa rastlanmadı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi Taşkent Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Çevredeki apartman sakinleri, binanın çatısında bir çocuğun hareketsiz halde durduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan ekipler, isminin S.K. olduğu öğrenilen çocuğun durumunu kontrol etti. Kısa sürede aşağı indirilen S.K. olay yerine gelen ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Burada ifadesine başvurulan S.K. daha sonra ailesine teslim edildi.

S.K.'yı çatıda gören çevredekilerden Şenol Meral, "Arkadaşım bana çatıda birinin olduğunu söyledi. Ben de onun telefonuyla sağlık ekiplerine haber verdim. Başını ellerinin arasına koymuş bir şekilde hareketsiz duruyordu. Daha sonra polis ekipleri geldi, indirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı