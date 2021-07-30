Son dakika haberleri: Çatalcalı köylüler ormanlık alana girişlerin yasaklanması kararından memnun

Son dakika gündem haberine göre Çatalcalı köylüler ormanlık alana girişlerin yasaklanması kararından memnun İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgar nedeni ile 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş ve ormanlık alanlarda mola...

Çatalcalı köylüler ormanlık alana girişlerin yasaklanması kararından memnun

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgar nedeni ile 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş ve ormanlık alanlarda mola verilmesinin yasaklanmasına karar vermişti. Alınan yasak kararından Çatalcalı orman köylüleri memnun olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin farklı noktalarında peş peşe çıkan yangınların ardından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgar nedeni ile 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş ve ormanlık alanlarda mola verilmesinin yasaklanmasına kararı vermişti.

İstanbul'un ormanlık alana en çok sahip olan ilçesinden biri olan Çatalca'da, orman köylüleri alınan karardan memnun olduklarını dile getirdi.

Çoğu zaman piknikçilerin yaktığı ateşi ve çöplerini bile toplamadığını söyleyen Başakköy Mahalle muhtarı Naci Demirbaş, " Köyümüze çok yoğun olarak piknikçiler geliyor. Bizleri dinlemeyip ormanın içinde piknik yapıyorlar. Ateş yakıyorlar, çöp ve şişe atıyorlar. Bunların buralardan temizlenmesini istiyoruz. Ormanlarımızı seviyoruz, ormanlar bizim ciğerimiz. Ormanlarımızın hiçbir zaman yanmasını kabul edemeyiz. Şu an Manavgat yanıyor, çok yazık. Orada çeşit çeşit canlı var. Ormanlarımızı koruyalım. Onlar bizim ciğerlerimiz. Yakılmasını hiçbir zaman istemeyiz. Ormanlara çöplerini atmasınlar, ormanları yakmasınlar. Ormanlar bizim akciğerlerimiz" şeklinde konuştu.

Alınan karadan memnun olan ve sürenin bir aydan daha fazla olması gerektiğini söyleyen Başakköy sakini Mahir Taşkın," Mangal yakan arkadaşların çok çok dikkatli olması lazım. Lütfen çok dikkat etsinler. Gerekirse orman kenarlarında piknik yapmasınlar. Ormanlarımız ciğerlerimiz. Bence alınan karar çok doğru, yasağın biraz daha uzatılması lazım. Çünkü bu sene aşırı derece sıcaklar oldu. Bunlar tehlike arz ediyor" dedi.

Öte yandan Çatalca'da, Çiftlikköy, Kalfaköy, Karacaköy, Dağyenice, Akalan ve Başakköy başta olmak üzere ormanlardan oluşan birçok köy bulunuyor. Köyde piknikçiler meşe ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanlarda mangal yakıp, piknik yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin