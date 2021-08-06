Son dakika haberleri! Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri! Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberleri! Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

İlçeye bağlı Tavaklı Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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