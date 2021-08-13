Son dakika haberleri | Çan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri | Çan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Hacılar köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Hacılar köyü kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çan'dan Biga'ya gitmekte olan Hüseyin B. idaresindeki 17 KT 046 plakalı kamyonet ile Hacılar köyünden Çan'a gitmekte olan Rasim D. yönetimindeki 17 HT 497 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, eşi Nuran D. ve kamyonette bulunan sürücü Hüseyin B. ve araçta bulunan Ufuk G. ve Semih V. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü Rasim D.'nin cenazesi ise Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri | Çan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Çan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Çan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Çan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Çan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Çan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Çan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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