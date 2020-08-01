Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı

Gaziantep'te, ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştığı iddia edilen bir kadın hakkında "İbadethane ve mezarlara zarar verme" suçundan yasal işlem başlatıldı.

01.08.2020 11:25 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:12

Büşra O., ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri "Tiktok" isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından paylaştı. Büşra O.'nun camiye ayakkabıyla girmesine kullanıcılar tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen Büşra O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen Büşra O., hakkında, 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.

BİLİNÇSİZCE DAVRANDIĞINI SÖYLEDİ

Kötü bir niyetinin olmadığını ve sadece sosyal medyada dikkat çekmek için bilinçsizce davrandığını söylediği öğrenilen Büşra O. ile ilgili yasal işlem devam ederken, Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül, "Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan Büşra O. tespit edilerek TCK.153 kapsamında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme'den suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir" dedi.

Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı

Gaziantep Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bir sosyal medya uygulaması üzerinden Büşra O. isimli şahsın camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunması üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Büşra O.'ya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır" denildi.

Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
HAYİRDİRLA: Noluyo la seriat mi geliyoo . Akil abileriniz mi boyle haber yapin dedi .
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
ALİ: Ne işin var senin camide, camiler bari temiz kalsın.
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı Ekonomi
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Kerem Bursin Serdar Ortaç Nebahat Çehre
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Mart Çocuk Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 12:12:53. #1.15#
title