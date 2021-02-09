Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı
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Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı

09.02.2021 12:04 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:13
Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı

KONYA'da, çeyrek altın alma bahanesiyle dükkanına girdiği kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek, vitrindeki bilezikleri gasbedip, kaçan ve aldığı bilezikler imitasyon çıkan Sezer Karga (35), polis ekiplerince yakalandı.

KONYA'da, çeyrek altın alma bahanesiyle dükkanına girdiği kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek, vitrindeki bilezikleri gasbedip, kaçan ve aldığı bilezikler imitasyon çıkan Sezer Karga (35), polis ekiplerince yakalandı. Altınların sahte olduğunu gözaltına alındığında öğrenen Karga, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "Zevk için yaptım, o da sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar. Oraya gerçek altın koysunlar" cevabını verdi.   

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Meram ilçesi Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki Hüsnü Bağcıatal'a ait kuyumcuda meydana geldi. Dükkana gelen Sezer Karga, kuyumcunun oğlu Mehmet Bağcıatal'a (24), çeyrek altın almak istediğini söyledi. Bağcıatal'ın çeyrek altını almak için tezgahın altına eğilmesini fırsat bilen Karga, belindeki tabancayı çıkarıp, "Dağıtırım beynini, altınları doldur" diyerek tehdit etti. Bağcıatal da vitrindeki bilezikleri torbaya koydu. Karga, torbayı alıp iş yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

YAKALANINCA ALTINLARIN İMİTASYON OLDUĞUNU ÖĞRENDİ 

Mehmet Bağcıatal, ihbar üzerine gelen polise, silahlı Karga'ya verdiği 25 bileziğin imitasyon olduğunu söyledi. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Sezer Karga'nın 23 suçtan kaydının bulunduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi merkez Karatay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.  Olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlenen Karga'nın, çaldığı altın bileziklerin ise gözaltına alındıktan sonra imitasyon olduğunu öğrendiği ortaya çıktı. 

2 SAAT KUYUMCU DÜKKANININ KARŞISINDA BEKLEMİŞ 

Gözaltına alınan Karga'nın, ilk ifadesinde 2 saat kuyumcu dükkanının karşısında bekledikten sonra soygunu gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Karga, ifadesinde, "Borcum vardı. Gezerken, kuyumcuyu gözüme kestirdim. Karşısına 2 saat oturup bekledim. Çay içtim. İçeride kimse kalmayınca da altın alma bahanesiyle girip, soygunu gerçekleştirdim. Altınlarından sahte olduğunu bilmiyordum" dedi.  

'BİR DAHA GERÇEK ALTIN KOYSUNLAR'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karga, sağlık kontrolü için Konya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Karga, gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine "Zevk için yaptım, o da sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar. Oraya gerçek altın koysunlar" dedi.

Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı
Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı
Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı
Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı
Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı
Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım, o da sahte çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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