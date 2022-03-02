AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Siz halkın elinde olan Cumhurbaşkanı seçme yetkisini millete rağmen nasıl alacaksınız. Halk seçecek diyorsanız ki hiçbir beyanı yok. O zaman soru şu 50+1 ile seçilen Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Yüzde 30'luk partinin genel başkanı parlamentoda Cumhurbaşkanı seçilecek" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkan, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili olarak, "

CHP'nin HDP'nin terör örgütünü siyasi uzantılar olduğu noktasındaki Meclis'e koyduğu tavrı sahada göstermesini, terör örgütünün siyasi uzantılarını meşrulaştırma gayretinden vazgeçmesini bekliyoruz. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un Semra Güzel'in milletin vicdanın sızlatan kardeşlik hukukumuzu tehdit eden bu eylemlerle ilgili savunma yapmaması parti tüzüğünü milletimizle paylaşmaya gayret etmesi HDP'nin de Semra Güzel'in durumun tasvip etmediğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Altı partiye ilişkin Özkan, "Milletimize hükümetin başını seçme yetkisi verirken karşımızda duranlar parlamenter sistemin yeniden kokuşmuş ve sürekli millete enerji kaybettiren yaklaşımını darbelerle şekillenen parlamenter sistem edinmek isteyene 6 +1 benzemezin yaptığı açıklama oldu. Altı benzemezin CHP'nin kurmay zekasıyla diğer yeni yetme siyasi partiler ve yolunu kaybetmişlerdi görüyoruz.

Başbakanlık yapmış biri tebrik etmek lazım.. Başbakanlık yapacaksın tüm hayatımı CHP'ye karşı mücadele vererek geçirdim diyeceksin, sonra CHP'nin kurmay aklıyla kurulmuş olan Erdoğan'a düşmanlıktan beslenen masaya meze olacaksın. Tabi sözümüz Davutoğlu'na" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın nasıl seçileceğine değinen Özkan, "Halk tarafından mı parlamenter tarafından seçilecek bir görüş beyan etmeyeceksin. Bu kabul edilir mi ' Ey Kemal Kılıçdaroğlu ey Babacan masadaki diğer mezeler. Halk mı seçecek, parlamento mu.' Siz halkın elinde olan Cumhurbaşkanı seçme yetkisini millete rağmen nasıl alacaksınız. Halk seçecek diyorsanız ki hiçbir beyanı yok. O zaman soru şu 50+1 ile seçilen Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Yüzde 30'luk partinin genel başkanı parlamentoda Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu kabul edilebilir mi? Halk seçmeyecekse soru şu; Halka güvenmiyor musunuz? CHP'nin millete güveni yoktur. Millete rağmen demokrasi" dedi. - ANKARA