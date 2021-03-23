Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken Hatay'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
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Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken Hatay'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

23.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:22

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkhan ilçesinde 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda yaralı yakalanan Suriye uyruklu E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

E.K, işlemlerinin ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.

Olay

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edilmişti. 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda çıkan silahlı çatışmada Mehmet K. ile yaralı olarak Suriye uyruklu E.K. yakalanmıştı. Zanlıların büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenmişti.

Dün adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

Mehmet K'nin, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ileri sürülmüş, bunun üzerine CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, zanlının olaydan 5-6 gün önce partiden istifa etmek için dilekçe verdiğini, olayın ardından da partiden ihraç edildiğini bildirmişti.

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken Hatay'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken Hatay'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken Hatay'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken Hatay'da yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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