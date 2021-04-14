Son dakika haberleri: Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 76'yı geçti
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Son dakika haberleri: Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 76'yı geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 76'yı geçti

Son dakika haberine göre Büyükçekmece'de Gölü'nde su seviyesi yüzde 76.59'a ulaştı.

Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi

Büyükçekmece'de Gölü'nde su seviyesi yüzde 76.59'a ulaştı. Su seviyesinin artmasıyla 6 ay önce bir pilot öğrencisinin hayatını kaybettiği Beylik Çayırı mevkii de yeniden suyla doldu. Göldeki su seviyesi drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz aylarda yaşanan su sıkıntısında barajlar kritik seviyelere düşmüş, Büyükçekmece Gölü'ndeki doluluk oranı da yüzde 17.27 seviyeleri görülmüştü. Yağmurlu geçen ayların ardından İstanbul'un birçok barajında olduğu gibi Büyükçekmece Gölü'nde de su seviyesi yüzde 76.59'a yükseldi. Su seviyesinin yükselmesiyle Beylik Çayırı diye tabir edilen alan ve yaklaşık 6 ay önce bir pilotun eğitim uçuşu sırasında düşerek hayatını kaybettiği alan da tekrar suyla doldu. Büyükçekmece Gölü'ndeki su seviyesi drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 76'yı geçti
Son dakika haberleri: Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 76'yı geçti
Son dakika haberleri: Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 76'yı geçti
Son dakika haberleri: Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 76'yı geçti
Son dakika haberleri: Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 76'yı geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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