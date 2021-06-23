Son dakika haberleri | Bursa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon; 1 tutuklama

Son dakika gündem haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tariclerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tariclerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi, Refah Sokak'ta Ali B. (31) ve Baran İ.'nin (17) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Takip sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler; Ali B.'nin üzerinde 83 adet uyuşturucu hap ve 2,26 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı değerlendirilen 110 TL para ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Baran İ.'nin üzerinden ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Baran İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz