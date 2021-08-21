Bursa'da orman yangını
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Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar başlatıldı.

Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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