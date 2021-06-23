Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu

Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BURSA'da, 150 kişilik ekiple kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin B.'nin (28), evine 500 metre uzaklıkta ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

BURSA'da, 150 kişilik ekiple kayıp olarak aranan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin B.'nin (28), evine 500 metre uzaklıkta ağaca asılı cansız bedeni bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Hüseyin B.'den dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, endişelenince durumu jandarmaya bildirdi. Mahalleli ve jandarma ekiplerinin aramalarından sonuç alınamayınca AFAD'a haber verildi. Bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT ve İHH Arama Kurtarma ekipleri ile eğitimli 2 arama köpeği sevk edildi. 150 kişilik ekip, dün akşamdan itibaren bölgede çalışma başlattı. Gece boyu süren çalışmaların ardından bugün sabah saatlerinde Hüseyin B.'nin, evinin 500 metre uzağında ağaca asılı cesedi bulundu. Hüseyin B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


- Bursa
Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bursa'da kayıp Hüseyin ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

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