Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Nuran Bıçak - Haberler | Güncel

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey çevre yolundaki Kozdere kavşağında, İmam Karataş yönetimindeki 77 DD 058 plakalı otomobil ile Orhan K. idaresindeki 16 U 4560 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekibi, sürücü Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Duran Ekmen (56), Yenişehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Diğer aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Nuran Bıçak - Son Dakika Haberleri
Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, BALDIZINI YARALADI, AYNI SİLAHLA KENDİNİ DE VURDU

Son dakika! EŞİNİ ÖLDÜRÜP, BALDIZINI YARALADI, AYNI SİLAHLA KENDİNİ DE VURDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seda Sayan Ebru Gündeş Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Lionel Messi Stefan Kuntz Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Mahmut Özer Gazeteler Güzel Sözler Aziz Kocaoğlu Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:03:22. #1.17#