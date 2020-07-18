Son dakika haberleri... Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberleri... Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada

Son dakika güncel haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın girişine bırakılan elektrikli bisikletin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kilidi kırılarak, 5 dakikada çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberleri... Bursa'da 5 dakikada elektrikli bisiklet hırsızlığı kamerada
18.07.2020 09:26 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:34

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın girişine bırakılan elektrikli bisikletin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kilidi kırılarak, 5 dakikada çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hırsızlık olayı, 30 Haziran günü, Kemalpaşa Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.  Yusuf Doğan'ın, evinin olduğu apartman girişine bıraktığı elektrikli bisiklet, sabah saatlerinde kilidi kırılarak, çalındı. İşe gitmek için evden çıktığında elektrikli bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Doğan, aynı sokaktaki başka bir apartmana ait güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerde, bir kişinin yaşadığı apartman çevresinde kısa süre bekledikten sonra binaya girip, elektrikli bisikletini alıp gittiğini gören Yusuf Doğan polise şikayetçi oldu. Polis de şüphelinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

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