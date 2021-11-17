Son dakika haberleri... BURDUR'DA SEZAİ KARAKOÇ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI - Haberler
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Son dakika haberleri... BURDUR'DA SEZAİ KARAKOÇ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Burdur'da, dün vefat eden şair Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

BURDUR (DHA) - Burdur'da, dün vefat eden şair Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Şair Sezai Karakoç için İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Burdur Şubesi tarafından Ulu Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza İHH şube başkanı Hüseyin Çetinkaya, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Partili Belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Sezai Karakoç için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.

Son dakika haberleri... BURDUR'DA SEZAİ KARAKOÇ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Son dakika haberleri... BURDUR'DA SEZAİ KARAKOÇ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Son dakika haberleri... BURDUR'DA SEZAİ KARAKOÇ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

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