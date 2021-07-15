Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 4 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Burdur- Ankara karayolunda dün akşam üzeri meydana gelen kazada Nesrin K. (29) yönetimindeki 06 HD 8860 plakalı otomobille Sevim A. (40) yönetimindeki 07 HL 067 plakalı otomobil Gökçebağ köyü kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilerde bulunan Adem T. (35) ve Günay Ç. (51) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 4 YARALI
Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 4 YARALI
Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 4 YARALI
Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık
15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık
'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza
'Berdel' cinayetinde 4 çocuğunun babasını öldüren kadına üst sınırdan indirimli ceza
Eski eşini satırla kafasına vurarak öldüren katile 'canım' mesajı gerekçesiyle tahrik indirimi
Eski eşini satırla kafasına vurarak öldüren katile "canım" mesajı gerekçesiyle tahrik indirimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan İlyas Tetik Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 4 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:15:57. #1.16#

title