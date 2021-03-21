Son dakika haberleri: - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü
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Son dakika haberleri: - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü

21.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:16

Son dakika 3. sayfa haberi... - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü Bucak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

- Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü

BURDUR - Bucak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesi Sazak mevkiinde dağlık alanda orman yangını çıktı. Yangına Bucak Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Yangın büyük bir alana yayılmadan kısa sürede söndürülürken, yangının neden çıktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri: - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri: - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri: - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri: - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri: - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü
Son dakika haberleri: - Bucak'ta ormanlık alanda yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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