Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü

09.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:18
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü

Koronavirüsle mücadele devam ederken canlar da gidiyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Memiş ailesi, 28 gün zarfında bu hastalığa 4 can birden verdi. Aile perişan olurken, yakınları vatandaşları uyardı.

Çin'de başlayan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Her gün dünya genelinde yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor. Artan vakaların yanı sırada ölüm oranları da hızla devam ediyor.

BABANIN CENAZE NAMAZINI OĞLU KILDIRDI

İnegöl'de ikamet eden Memiş ailesi 28 günde 4 yakınlarını toprağa verdi. Kasım ayın ortasında İshakpaşa Camii imam hatibi Mehmet Nuri Memiş babası Musa Memiş hayatını kaybetti. Emekli imamın namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları arasında kıldırarak toprağa verdi. Acılar taze olan aile aynı gün içerisinde 3 yakınlarını peş peşe kaybetti.

BİR SAAT ARAYLA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜLER

Hastanede tedavi gören Cafer Memiş ve amcasının oğlu Yaşar Memiş, bir saat arayla aynı gün içerisinde virüse yenik düştüler. Bu acı haberle yıkılan Memiş ailesi her iki yakınlarını toprağa verdikleri gün Bursa'da Koronaya yakalanıp tedavi gören damatları Abdurrahman Eren'in de hayatını kaybettiği acı haberle gözyaşlarına boğuldular. Amca ve yeğen Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında yan yana toprağa verildi.

"HERKESİN ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

28 gün içerisinde 2 dayısını, bir de dayısının oğlunu kaybettiklerini söyleyen Cavit Yakşi, vatandaşlara seslenerek herkesi uyardı. Yakşi konuşmasında şunları söyledi: "Bir ay dolmadan 3 canımızı kaybettik, şakası yok, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Önce büyük dayımızı kaybettik ve ardından küçük dayım ile en büyük dayımın oğlunu aynı saat içerisinde kaybettik. Kul hakkı, vebal, mutlaka farklı düşünenler vardır, ama giden geri gelmiyor sevdiklerimizin acısına katlanmak gerçekten zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin, çok zor ve bu acının tarifi yok."

Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü
Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü
Son dakika haberi: Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü
Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı
Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı
Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi
Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Öner Erkan Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Burak Yılmaz Samet Aybaba Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu acının tarifi yok! Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:18:47. #1.15#
title