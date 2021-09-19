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Son dakika haberleri: Brüksel sakinleri "arabasız" caddelerin tadını çıkardı

AA / Selen Temizer - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika haberleri: Brüksel sakinleri

Son dakika habere göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de her yıl düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliği kapsamında kentin cadde ve sokaklarını yayalarla bisiklet, kaykay ve paten sürücüleri doldurdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de her yıl düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliği kapsamında kentin cadde ve sokaklarını yayalarla bisiklet, kaykay ve paten sürücüleri doldurdu.

Kente bağlı 19 belediyede her yıl eylül ayının üçüncü pazar günü yapılan etkinlik, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Yollar, 09.30'dan itibaren araç trafiğine kapandı.

Kent içi ulaşımda sıklıkla kullanılan bisikletlerin sürücüleri boş yolların tadını çıkarırken çeşitli noktalara kurulan ücretsiz tamir istasyonlarında bisikletlerinin onarımını sağladı.

Caddelerde bebek arabalarını süren aileler, kaykay ve paten kayan gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar da dikkati çekti.

Brüksel sakinleri bu seneki etkinlikten, havanın güzel olması nedeniyle ayrıca keyif aldı.

Oyunlar, spor müsabakaları, müzik dinletileri gibi etkinlikler düzenlenirken toplu taşıma da ücretsiz yapıldı.

Araçların ancak özel izinle ve geçerli nedenlerle şehir trafiğine çıkmasına izin verilen gün boyunca polisler, araç sürücülerini denetledi, kent merkezinde 30 kilometrelik hız sınırı uygulandı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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