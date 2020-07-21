Son dakika haberleri | BOLU Dereye düşen ineği itfaiye kurtardı

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Dereye düşen ineği itfaiye kurtardı

BOLU'da, Örencik Köyü'nde dereye düşen ineği itfaiye kurtardı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Bolu kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Örencik Köyü'nde meydana geldi. Mehmet Arslan'a ait inek, yeşil alanda otladığı sırada dere kenarına su içmeye indi. İnek, daha sonra dengesini kaybederek Ilıcakınık Deresi'ne düştü. Derede mahsur kalan ineği kendi imkanlarıyla kurtaramayan köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu, ineğin boynuzlarına halat bağlayarak bulunduğu yerden kurtardı. İneğin sahibi Mehmet Arslan, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA