Son dakika haberleri! Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yangınla mücadeleyi anlattı Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yangınla mücadeleye ilişkin, "Havadan ve karadan müdahaleler yapılıyor.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yangınla mücadeleye ilişkin, "Havadan ve karadan müdahaleler yapılıyor. Gerek orman, gerek de kolluk birimlerimiz, TOMA'lar ve gönüllülerimizle ciddi tedbirler alıp, buradaki yangını kısmen de olsa durdurup, önünü kestik." dedi.

Yılmaz, bölgede söndürme çalışmaları devam eden yangına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının geniş alana yayılmasında olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu söyledi.

Yerleşim yerlerini korumak için çalışıldığını belirten Yılmaz, "Şükürler olsun şimdiye kadar bir can kaybı ya da yaralanan söz konusu olmadı. Mazı'da bazı konutlar, iş yerleri ve araçlar zarar gördü. Bunlar giderilemeyecek zararlar değil. Çok şükür yaralanan yok." dedi.

Yangın bölgesinden 1500 kişiyi tahliye ettiklerini, otellere yerleştirdiklerini anlatan Yılmaz, bölgede çalışmaların halen devam ettiğini dile getirdi.

İlçede daha önce hiç böyle bir yangın yaşanmadı

Yılmaz, Kissebükü bölgesinde ciddi tedbirler alındığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Havadan ve karadan gece gündüz müdahaleler yapılıyor. Gerek orman gerek de kolluk birimlerimiz, TOMA'lar ve gönüllülerimizle ciddi tedbirler alıp, buradaki yangını kısmen de olsa durdurup önünü kestik. Mücadele tabii ki devam ediyor. 'Bu iş bitti' diyemeyiz. Sürekli bizde gece gündüz sahadayız. Hem devletimiz hem de diğer kurumlar yangın söndürme çalışmalarına ciddi destek verdi. Lojistik destek anlamında çok iyiyiz. Biz daha çok hava koşullarından etkileniyoruz. Bu karşılaştığımız yangın daha önce karşılaştıklarımızdan çok farklı. Daha önce hiç yaşanmamış bir yangın."

Vatandaşların da yangın söndürme başta olmak üzere her anlamda katkıda bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, başka ilçelere verecek kadar malzeme ve lojistik desteklerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı