Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)
Son dakika habere göre 1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü.
1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş