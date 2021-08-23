Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)

Son dakika habere göre 1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü.