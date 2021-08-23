Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)
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Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)

Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre 1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜMuğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü.

1 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden havadan ve karadan müdahale ile 30 dakikada söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), -


Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)
Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)
Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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