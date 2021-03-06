Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
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Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi

06.03.2021 19:14 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:18
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kontrollü normalleşe adımlarının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde, 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz başkanlığındaki heyet, ilçe merkezinde denetimler gerçekleştirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kontrollü normalleşe adımlarının ardından sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde, 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz başkanlığındaki heyet, ilçe merkezinde denetimler gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bodrum'da da kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından 'Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz öncülüğünde denetimler gerçekleştirildi. Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki heyet halkın yoğun olduğu marina bölgesi ve sahil bandındaki işletmeleri ziyaret etti. İşletmecilere koronavirüsle mücadeleye ilişkin uyarılar yapılırken, polis ekipleri de işletmelerde, hijyen, masalar arası mesafe gibi alınan önlemleri kontrol etti.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yeni bir dönemin başladığını belirterek, kontrollü normalleşmede kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti. Ekiplerin hem uyarıda bulunup hem de bilgilendirme yaptığını kaydeden Yılmaz, "İlçemizde bütün yerleşim birimlerinde, bütün sektörleri kapsayacak şekilde rehberlik etme merkezli denetim hizmetleri vermekteyiz. Denetim hizmetleri de usulünce sisteme kaydedilmekte. 3,5 aydır kısıtlı bir dönem yaşadık. Ekonominin canlı tutulabilmesi için hepimize görev ve sorumluluklar düşmekte. Dinamik Denetleme Sistemi içerisinde, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, zabıta, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası, Şoförler Odası, TÜRSAB ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız görevlerinin başında. Kurumlarımız kendi görev alanlarında rehberlik edici denetim hizmetlerini vermeye başladılar" dedi.


Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri: Bodrum'da koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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