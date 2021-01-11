Son dakika haberleri: Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait 6 sığınak bulundu

BİTLİS kırsalına jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 6 sığınak bulunurken, sığınakların içindeki çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla Çeltikli köyü Gazitepe mevkisi kırsalında, "Yıldırım 16 Şehit J.Er Kadir Güler 2021-12" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında teröristlerin kullandığı ve çeşitli ebatlarda 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise, 1 adet 155 mm top mühimmatı, 1 adet 105 mm top mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 1 daktilo, 1 gaz lambası, 5 leşker kıyafeti, 2 pil bloğu, 2 el feneri, bin 47 kilogram gıda, çok sayıda inşaat ve mutfak malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen ve delil niteliği taşıyan malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ