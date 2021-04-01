Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim (2)
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Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim (2)

Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim (2)

Son dakika haberler: TUTUKLANDIBursa'da birlikte yaşadığı Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlunu eve kilitleyerek, alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fahri Topçu (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da birlikte yaşadığı Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlunu eve kilitleyerek, alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fahri Topçu (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Topçu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muammer İRTEM/BURSA,


Son dakika haberleri: Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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