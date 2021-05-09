Son dakika haberleri | Bir kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın-İzmir Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yaşar Çetin'e (41) kullandığı otomobil ile çarparak ölümüne neden olan ve olay sonrası kaçan A.D. (70) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.