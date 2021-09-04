Son dakika haberleri! BİNGÖL'LÜ BİRCAN AİLESİ, 3 ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ BEKLİYOR
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Son dakika haberleri! BİNGÖL'LÜ BİRCAN AİLESİ, 3 ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ BEKLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Şöhret ve Mehmet Bircan çifti, 3 engelli evlatları için hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunmasını istedi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Şöhret ve Mehmet Bircan çifti, 3 engelli evlatları için hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunmasını istedi.

Genç ilçesine bağlı Doğanevler köyünde yaşayan Şöhret (54) ve Mehmet Bircan (62) çifti, tıp dilinde Serebellar ataksi hastalığı olarak bilinen beyincik ve omurilikte denge ile ilgili hücrelerin kaybı ya da doğru çalışamaması sonucu oluşan dengesizlikten ötürü 3 evladını yerden kaldıramaz duruma geldi. Bircan çifti, engelleri olan Ebru, (21), Sümeyye (25) ve Ahmet Bircan'a (37) özenle bakmayı sürürüyor. 8 çocuğundan dördünün engelli olduğunu belirten baba Bircan, engelli bir evladını 6 ay önce kaybettiğini söyledi. Bircan, evlatları için akülü tekerlekli sandalye desteği bekliyor.

'ÇOCUKLARIMI SIRTIMDA TAŞIYORUM'

Baba Bircan, bir yere gittiklerinde köye veya merkeze arabanın yanına kadar çocuklarını sırtında taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

"8 çocuğumdan 4'ü engelli doğdu. Bir engelli çocuğumu 6 ay önce kaybettim. Onlar bana Allah'ın emanetidir. Çocuklarım doğduğunda iyiydi. 13 yaşından sonra hastalıkları ilerledi. Kızlarım zayıf olduğu için biraz daha iyiler ayakta durabiliyorlar. Ahmet öyle değil, yerde sürünüyor onu taşımakta zorlaştı. Yaşım ilerlediği için bende artık taşıyamıyorum. Eğer çocuklarımın tedavileri mümkünse ben onların tedavi edilmesini istiyorum. Ahmet'in taşıması zor olduğu içinde eğer verilecekse bir tane akülü sandalye Ahmet'im için istiyorum.ö

'İYİLEŞMEK İÇİN HERGÜN DUA EDİYORUM'

37 yaşındaki özel gereksinimli Ahmet Bircan, ilkokul 3'üncü sınıfa gittiği için okuma yazmayı biliyor. Hastalığının ilerlemesinden dolayı artık kitap okuyamadığını söyleyen Ahmet, 'Ben abdest alıyorum, namaz kılıyorum, Allaha dua ediyorum. En büyük duam ise Allah'a beni iyileştirmesini istiyorum. Dışarıya sürünerek gidiyorum o yüzden bana bir tane akülü sandalyenin verilmesini istiyorumö dedi.

Son dakika haberleri! BİNGÖL'LÜ BİRCAN AİLESİ, 3 ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ BEKLİYOR
Son dakika haberleri! BİNGÖL'LÜ BİRCAN AİLESİ, 3 ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ BEKLİYOR
Son dakika haberleri! BİNGÖL'LÜ BİRCAN AİLESİ, 3 ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ BEKLİYOR
Son dakika haberleri! BİNGÖL'LÜ BİRCAN AİLESİ, 3 ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ BEKLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri! BİNGÖL'LÜ BİRCAN AİLESİ, 3 ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ BEKLİYOR - Haberler
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