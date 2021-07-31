Son dakika haberleri: Bingöl'den Antalya'daki yangınlara iş makinesi desteği
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Son dakika haberleri: Bingöl'den Antalya'daki yangınlara iş makinesi desteği

Son dakika haberleri: Bingöl'den Antalya'daki yangınlara iş makinesi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl Belediyesi bünyesindeki bir itfaiye ile İl Özel İdaresi bünyesinde iş makinesi, Antalya'daki yangınlara destek olmak amacıyla yola çıktı.

Bingöl Belediyesi bünyesindeki bir itfaiye ile İl Özel İdaresi bünyesinde iş makinesi, Antalya'daki yangınlara destek olmak amacıyla yola çıktı.

Birkaç gündür Antalya'da başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale için bölgeye çevre illerden destek gönderilirken, bir destek de Valilik İl Özel İdare ve Bingöl Belediyesi'nden geldi. İl Özel İdareye ait bir iş makinesi ile Bingöl Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı Antalya'daki yangına müdahale etmek amacıyla yola çıktı. Araçların ve 5 personelle birlikte yola çıktığını söyleyen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ihtiyaç duyulması halinde desteklere devam edeceklerini belirtti.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Arıkan, "Valimiz ile birlikte bu kararı aldık ve iş makinesi ile bir itfaiye aracı Antalya'ya gitmek üzere yola çıktı. Tabi oradaki kriz merkezleri araçların nerede çalışacağını belirleyecek. Biz Bingöl olarak ihtiyaç duyulması halinde desteklerimize devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi felaketlerden korusun inşallah" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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