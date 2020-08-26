Son dakika haberleri! Bingöl'de, PKK'lı teröristlere ait EYP bulundu Bir son dakika haberine göre BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

BİNGÖL'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl merkez kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, 105 milimlik top mühimmatı, 301 mermi, pil, uzaktan komutalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo bulundu. Ele geçirilenler, operasyon bölgesinde imha edildi.

Kaynak: DHA