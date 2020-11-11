Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vaka artışında mevsim etkisi çok belirgin
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Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vaka artışında mevsim etkisi çok belirgin

11.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:43
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vaka artışında mevsim etkisi çok belirgin

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul'daki koronavirüs vaka artışlarında tatil dönüşleri kadar mevsim değişikliklerinin etkisinin de belirgin olduğunu söyledi.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul'daki koronavirüs vaka artışlarında tatil dönüşleri kadar mevsim değişikliklerinin etkisinin de belirgin olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul'da vaka artışında tatil dönüşlerinin yanında mevsim değişikliğinin de etkisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kara, "Virüslerin özellikle havaların soğuduğu veya ani değişim gösterdiği dönemlerde insanlardan insanlara geçişleri biraz daha kolay oluyor. İnsanlar dışarıda biraz daha rahat oluyor. Bir anda dış ortamdaki yaşam şekline adaptayken içeriye aynı rahatlıkla geçebiliyorlar. Bu da virüslerin geçişlerini ve bulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu dönemlerin de üst üste gelmesi, eklenmesi İstanbul'daki vaka sayısındaki artışın belki de en temel nedenlerinden bir tanesini oluşturdu" diye konuştu.

'AŞILARLA İLGİLİ HIZLI ADIMLAR VAR'Koronavirüs sürecinde insanların bazen yorulduklarını belirten Prof. Dr. Kara, "Toplumsal ve bireysel olarak bazen yoruluyoruz. Bazen kendimize yakın, güven içinde hissettiğimiz arkadaşımızın yanında maskesiz oturma, onunla biraz daha sohbet etme gibi bir ortamın doğmasını isteyebiliyoruz. Bu da biraz daha bulaşı kolaylaştırdı. Aşılarla ilgili çok hızlı adımlar atılıyor, süreç her geçen gün kısalıyor. Yani bizim biraz daha rahatlayabileceğimiz dönemin ışığı var. Bunu düşünerek, bu önümüzdeki dönemde hem kendimiz hem büyüklerimiz hem de çocuklarımızın okul hayatını düşünerek maskeye, mesafeye biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yorgunluğun sonunda başarı olduğunu biliyoruz. Mart ayında ilk vakayı gördük, nisanda çok yükselmişti, sonrasına kurallara sıkı sıkıya uyularak vaka sayısı Türkiye'de hızla azaldı. Sonrasında dönüşlerin, bir süre görmediğimiz yakınlarımız ile bir araya gelme isteğinin hepsi bir araya gelince vaka sayılarında artışlara neden oldu. Bu sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye için geçerli" diye konuştu. 

'10 KİŞİDEN 9'U MASKELİ OLMALI'

Prof. Dr. Kara, vaka sayısını indirebilmek için maske oranının yüzde 90'ların üstünde olması gerektiğine işaret ederek, "Her 10 kişiden en az 9'unun maskeli olması ve maskeyi doğru şekilde takıyor olması lazım. Biz eğer 10 kişinin 9'u olarak bunu yapamazsak o zaman şöyle bir kural olacaktır; siz herhangi birisi ile görüşemeyeceksiniz, yasak. Eğer biz bu kurallara uymayı sağlayamazsak, bir şekilde mesafe kuralının uygulamaya girmesi gerekecek. Bu da kısıtlamalar şeklinde olabilir mi, olabilir. Ama şunu biliyoruz ki ben maske ve mesafeye bireysel olarak uyarsam, böyle bir kısıtlamaya gerek kalmadan çözüme ulaşabilirim" ifadesini kullandı.


Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vaka artışında mevsim etkisi çok belirgin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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