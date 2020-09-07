Son dakika haberleri! Bilecik'te 300 yataklı devlet hastanesi hizmete açıldı Bir son dakika haberine göre Bilecik'te 300 yataklı devlet hastanesi hizmete açıldıBİLECİK'te yapımı tamamlanan 300 yataklı ve deprem izolatörlü devlet hastanesi düzenlenen programla hizmete açıldı.

Bilecik'te 300 yataklı devlet hastanesi hizmete açıldı

BİLECİK'te yapımı tamamlanan 300 yataklı ve deprem izolatörlü devlet hastanesi düzenlenen programla hizmete açıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 'Hastanemizin ilk doğan bebeklerini ve ilk yatan hastalarımızı ziyaret ettik. İnşallah burada çok daha kaliteli ve nezih bir ortamda insanlarımız sağlık hizmeti alacaktır' dedi.

Bilecik'te yaklaşık 3 yıl önce inşaatına başlanan yeni devlet hastanesi tamamlanarak hasta kabulüne başladı. Hastanenin açılışı için program düzenlenirken, Vali Bilal Şentürk'ün yanı sıra açılışa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık katıldı. Protokol üyeleri hastaneye gezerek İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ve ilgililerden bilgi aldı. Hasta yakınlarına ve tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Şentürk, '300 yataklı Devlet Hastanemiz bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Eski hastanemizde tedavi gören hastalarımızın tamamı buraya nakledildi. Çok kapsamlı bir çalışma oldu. Bir taraftan sağlık hizmeti kesintiye uğramadan hizmetin devamlılığı sağlandı. Sağlık ve yüklenici firma çalışanlarımız yoğun bir çaba sarf etti. Hastanemizin ilk doğan bebeklerini ve ilk yatan hastalarımızı ziyaret ettik. İnşallah burada çok daha kaliteli ve nezih bir ortamda insanlarımız sağlık hizmeti alacaktır' dedi.

Ak Parti Bilecik milletvekili Selim Yağcı ise Bilecik'in heyecanla beklediği hastanesine kavuştuğunu ifade ederek, 'Bilecik için önemli bir problemdi yeni hastane binasının olması ve bugün sağlık hizmetlerinin yeni hastanemizde yapılıyor olması bizler için gurur kaynağı. Bu zamana kadar ki bir sorunu aşmanın getirmiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz. Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu. HASTANEDE 408 DEPREM İZOLATÖRÜ YER ALIYOR

Bilecik Devlet Hastanesi'nde hasta odaları, içinde tuvaleti banyosu, televizyonu bulunan, refakatçisinin de yanında rahatlıkla kalabileceği tek kişilik ve iki kişilik olarak hayata geçirildi. Hastane, 87 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 11 ameliyathane, erişkinde 27, yeni doğanda 17 olmak üzere toplam 44 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek. Acil servis poliklinik ile birlikte 38 yatakla hizmete girdi. Diyaliz ünitesinde ise 21 yatak yer alıyor. Hastalıkların teşhis ve tanısıyla birlikte tedavisinde büyük önem taşıyan tıbbi cihazlar en son teknolojiye sahip. MR, BT, 128 kesit, mamografi, kemik dansitometrisi, 5 röntgen, 3 USG olmak üzere toplam 12 görüntüleme odası yer alıyor. Deprem anında, olası zararları en aza indiren, kesintisiz hizmet vermek amacıyla sismik izolatör teknolojisi kullanılarak yapılan hastanede 408 izolatör bulunuyor. Hastanede ayrıca ambulans helikopterlerin iniş ve kalkışına hizmet verecek heliport da inşa edildi.

Kaynak: DHA