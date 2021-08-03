Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada

Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BEYOĞLU'nda otel kapısı önünde otururken yanına gelen üç kişinin silahlı saldırısına uğrayan Erol Sarıahmet, bacaklarından yaralandı.

BEYOĞLU'nda otel kapısı önünde otururken yanına gelen üç kişinin silahlı saldırısına uğrayan Erol Sarıahmet, bacaklarından yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Tarlabaşı'nda bulunan bir otelin kapısının önünde meydana geldi. Çalıştığı otelin kapısı önünde oturan 33 yaşındaki Erol Sarıahmet'in yanına üç kişi geldi. Bu kişilerden ikisi bellerinden tabancaları çıkardı. Sarıahmet'in karşı koymasıyla tabancanın biri yere düşerken diğer şüpheli ateş açtı. İki bacağından yaralanan Sarıahmet yere yığılırken,  saldırganlar kaçarak uzlaştı. Sarıahmet gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

"SİLAHI OLAN ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Silahlı saldırıya uğrayan Erol Sarıahmet, "Taksim Tarlabaşı bölgesinde çalışıyorum ben. Dün hiç tanımadığım, hiç bilmediğim üç kişi geldi. ikisinde silah vardı. Bir tanesi 'içeri gir sesini çıkarma' dedi. İçeri girdikten sonra ne olacağını kestiremediğim için karşı koydum. Diğer silahlı olanın elindeki silahı vurup yere düşürdüm. Silah yere düşünce, diğer silahlı olan ateş etmeye başladı. Mermilerden bir tanesi diz kapağıma, diğeri sağ bileğime geldi. Kurşunların ikisi de girdi, çıktı ama diğer silahı yerden alıp, ben ateş etmeye başlayınca kaçmaya başladılar. Zaten iki, üç gündür o bölgede Taksim Yağhane Sokak'ta çatışma durmuyor, hem gündüz hem gece. Hatta beni götüren ambulans da öğlen saatlerinde oradaymış, pompalı silahla yaralama olmuş. Oradaki polis merkezindeki komiser de geldi ama iki üç sokakta kamera olmadığı için onların da işi çok zor. Kapının önünde durup dururken, otele bakmaya gitmiştim. İçeri girmemle çıkmam bir oldu zaten. Aynı dakika o üç kişi de geldi. Altı senedir orada esnafım en ufak kimseyle kavga, gürültü, alacak verecek hiçbir işim olmamasına rağmen başımıza bu geldi. Hastaneye kaldırıldım, doktorlar 'kemiklere ve damarlara zarar vermemiş, mermi girmiş, çıkmış' dediler. Çok şükür bir şey yoktu. Şikayetçi oldum. Otelin kamera görüntüleri aktifti polislerle paylaştık" dedi. "YAPANLARIN BULUNMASINI İSTİYORUZ"Silahlı saldırıya uğrayan kişinin kardeşi Şenol Sarıahmet de, "Bana dün gece saat ikide telefon geldi. Ambulanstaki hemşire, 'ağabeyiniz vuruldu, acilen hastaneye gelmeniz gerekiyor' dedi. Can havliyle, ben beynimden vurulmuşa döndüm. Hemen hastaneye gittim ağabeyimi o halde gördüm. Emniyetten ağabeylerimiz geldi, onlara olayları anlattık. Otelden güvenlik kameralarını aldık. Olayı araştırıyorlar. Biz yapanların bulunmasını istiyoruz. Kamera kayıtlarındaki olay 1 dakika 30 saniyelik bir olay. Orada bir çocuk da olabilirdi. İnsanların hayatı bu kadar ucuz olmaması gerekir" ifadesini kullandı. O ANLAR KAMERADA

Meydana gelen olay otelin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kapı önünde oturduğu, üç kişinin kendisine yanaştığı, silah doğruluğu görülüyor. Bunun üzerine çalışanın kendisine yanaşan kişilere direndiği, bir silahın yere düştüğü, bir kişinin de silahla ateş açtığı ve ardından şüphelilerin kaçtığı kameraya yansıyor.


Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı
Karısını ve çocuklarını darp eden şüpheli, kapısı kırılarak girilen evde yakalandı
'Büyü kavgası' cinayetle sonuçlandı! Kapısına dayandığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
'Büyü kavgası' cinayetle sonuçlandı! Kapısına dayandığı arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Onur Akay Aleyna Tilki Gülben Ergen Çağatay Akman
Spor Eda Erdem Ecem Güzel Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Beyoğlu'nda otel çalışanına silahlı saldırı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 09:44:09. #1.16#

title